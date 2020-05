Pierer Mobility beendet Kurzarbeit bei KTM

Die österreichische Fahrzeuggruppe Pierer Mobility kehrt von der Brems- auf die Normalspur zurück und steigt aus der Kurzarbeit aus. Aufgrund der Wiederaufnahme der Produktion der italienischen Zulieferbetriebe in der letzten Woche werde die Motorradproduktion ab dem 11. Mai 2020 wieder aufgenommen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. In mehreren Schritten soll dann der Vollbetrieb bis am 18. Mai wiederhergestellt werden.