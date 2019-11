Pierer Mobility bestätigt Jahresziele - 3-5% Wachstum

Der Betriebsgewinn (EBIT) soll demnach über 130 Millionen Euro und das Investitionsvolumen bei rund 170 Millionen zu liegen kommen. Das Unternehmen rechnet im laufenden Jahr mit einem Motorradabsatz von rund 280'000 Stück. Auch das Ziel einer Steigerung auf rund 400'000 verkaufte Maschinen bis im Jahr 2022 wurde wiederholt.

Pierer Mobility verfolgt insbesondere in den Emerging Markets eine aggressive Expansionsstrategie. Zentral sind dabei etwa die Kooperationen mit Bajaj in Indien und mit CFMOTO in China. Mit Bajaj ist die Verkaufssteigerung stärker als erwartet ausgefallen, wie aus der Präsentation weiter hervorgeht. Die Produktionsverlagerung einer Husqvarna-Produktionslinie nach dem indischen Chakan erfolge derweil im vierten Quartal und der Verkaufsstart im kommenden Jahr. Zudem ist die Entwicklung einer gemeinsamen Plattform für elektrische Motorräder geplant.

In China ist CFMOTO der exklusive Vertriebspartner für KTM. Ab September 2020 soll in Hangzhou die Produktion der CFMOTO MT800 beginnen. Zudem werden dort KTM 790 Duke und 790 Adventure für den chinesischen Markt montiert. In Europa hatte Pierer Mobility im vergangenen September eine industrielle Zusammenarbeit mit der spanischen Motorradmarke Gasgas Motocycles aus Girona angekündigt.

yr/uh

(AWP)