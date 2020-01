Pierer Mobility steigert Umsatz und Ergebnis

Der operative Gewinn wuchs auf Stufe EBIT um 2,3 Prozent auf 131,7 Millionen Euro. Die bereinigte EBIT-Marge liegt bei 8,7 Prozent und damit etwas unter dem Vorjahreswert von 8,8 Prozent. Das Ergebnis nach Steuern erhöhte sich um 12 Prozent auf 95,7 Millionen Euro.

Mit den ausgewiesenen Zahlen hat Pierer Mobility die im November bekräftigte Guidance erfüllt. Das Unternehmen hatte ein Wachstum von 3 bis 5 Prozent und einen EBIT von über 130 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

Bekannt waren bereits die Absatzzahlen für 2019. Mit rund 280'099 Motorrädern habe man rund 7 Prozent mehr verkauft als im Vorjahr. In Europa habe KTM seinen hohen Marktanteil halten können, im rückläufigen US-Markt habe die Marke mehr verkauft und den Anteil damit gesteigert. In dem für KTM wichtigsten Zukunftsmarkt Indien stiegen die Zulassungen um über 35 Prozent und der Marktanteil kletterte auf 7,3 von 4,5 Prozent wie es weiter hiess. In Indien arbeitet das Unternehmen mit dem strategischen Partner Bajaj zusammen.

Gasgas Integration und E-Bikes

2020 wird die Gasgas-Motorradsparte im spanischen Girona neben KTM und Husqvarna als dritte Marke in den Konzern integriert. Zudem wird die E-Bike Division Pexco vollständig übernommen. Hier rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 100 Millionen Euro.

Im laufenden Geschäftsjahr will das Unternehmen weiter organisches Wachstum erzielen. Trotz eines herausfordernden Marktumfeldes sei es das Ziel, die Marktanteile in den für KTM und Husqvarna wichtigen Märkten weiter auszubauen.

Guidance angepasst

Die Guidance wird wegen der Gasgas-Integration und der E-Bicycle Aktivitäten angepasst. Im laufenden Jahr wird ein Umsatzwachstum um 8 bis 10 Prozent erwartet. Die EBIT-Marge werde vorübergehend im Bereich 6 bis 8 Prozent liegen. Beim Free Cash Flow (FCF) wird ein Wert zwischen 45 bis 55 Millionen erwartet. Nachhaltig soll der FCF zwischen 3 bis 5 des Umsatzes betragen.

yr/rw

(AWP)