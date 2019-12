Pierer Mobility übernimmt die E-Bike Division Pexco vollständig

Die restlichen 60 Prozent der Anteile an der Pexco GmbH würden von der Pierer Industrie AG zu deren Anschaffungswert übernommen, teilte das an der Schweizer Börse kotierte Unternehmen am Freitag in einem Communiqué mit. Damit werde Pexco bereits Ende des Jahres 2019 Teil des Konsolidierungskreises des Konzerns.

"Damit ist nun ein weiterer Schritt in Richtung Internationalisierung in der Zweirad-Elektromobilität in der Gruppe geschaffen. Für das kommende Jahr wird mit einem Umsatz von rund 100 Millionen Euro in diesem Bereich gerechnet", schrieb Pierer.

Die österreichische Fahrzeuggruppe war im August 2017 in den E-Bike-Markt eingestiegen. Mit der deutschen Unternehmerfamilie Puello hatte sie das Fahradunternehmen Pexco gegründet. Pierer Mobility verkauft auch noch Motorräder der Marken KTM, Husqvarna und Gasgas.

jb/kw

(AWP)