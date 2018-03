Pierin Vincenz tritt offenbar als Investnet-Präsident ab

Vincenz habe sich vor geraumer Zeit dazu entschieden, an den kommenden Generalversammlungen der Investnet Anfang April nicht mehr zur Wahl anzutreten. An seiner Stelle präsidiere neu der Firmenkunden-Chef der Raiffeisen, Urs Gauch, die Investnet. Die Genossenschaftsbank ist an der KMU-Beteiligungsgesellschaft Mehrheitseignerin.

Raiffeisen hatte Ende Februar angekündigt, die Beteiligungsverhältnisse bei Investnet neu ordnen zu wollen. Offiziell hält Pierin Vincenz 15% an der Investnet-Holding. Vincenz befindet sich seit mittlerweile einem Monat in Zürich in Untersuchungshaft.

yr/jb

(AWP)