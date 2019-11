Pilotengewerkschaft: Langstrecken-Netz bei Tuifly kann kommen

Beim Ferienflieger Tuifly ist der Weg für den Aufbau eines Langstrecken-Netzes aus Deutschland nach Einschätzung der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) so gut wie frei. Dies verlautete am Mittwoch aus Kreisen der zuständigen Tarifkommission der VC. Am Morgen sei nach langen Verhandlungen und mit Hilfe eines Schlichters der Durchbruch gelungen.