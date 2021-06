Pinterest bringt mehr Shopping-Funktionen nach Deutschland

Die Foto-App Pinterest will auch in Deutschland stärker zur Shopping-Plattform werden. Zu den am Montag vorgestellten Neuerungen gehört, dass man die Kamera auf einen Gegenstand richten kann und ähnlich aussehende Ware von Händlern angezeigt bekommt. Mit dem Shopping-Modus können in Fotos zum Beispiel von Inneneinrichtung Artikel markiert werden, die man kaufen kann.