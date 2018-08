Pirelli profitiert von steigender Nachfrage

Der Reifenhersteller Pirelli hat in der ersten Jahreshälfte sein Geschäft ausgeweitet. Stark im Aufwind war dabei das Geschäft im hochwertigen Segment. In den ersten sechs Monaten des Jahres stieg der Gesamtumsatz im Vorjahresvergleich um 5,5 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro, wie der Continental -Konkurrent am Dienstag in Mailand mitteilte.