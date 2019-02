Platzt jetzt der Mega-Deal? Grösster Bristol-Aktionär gegen Celgene-Kauf

Es sollte die grösste Übernahme in der US-Pharmaindustrie werden: Zu Jahresbeginn hatte der Branchenriese Bristol-Myers Squibb (BMS) angekündigt, den Biopharma-Spezialisten Celgene für rund 74 Milliarden US-Dollar kaufen zu wollen. Am Mittwoch nach Handelsschluss an den US-Börsen dann der Paukenschlag: Der grösste Aktionär von BMS sagt nein.