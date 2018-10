Poenina-Aktionäre genehmigen Kapitalerhöhung - Zuwahl in Verwaltungsrat

Die Poenina-Aktionäre haben an der ausserordentlichen Generalversammlung vom Mittwoch allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt und damit den Weg für den Zusammenschluss mit der Inretis Gruppe frei gemacht. Sie genehmigten die geplanten Kapitalerhöhungen und wählten Thomas Kellenberger in den Verwaltungsrat, wie es in einer Mitteilung vom Mittwochabend hiess.