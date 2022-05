Poenina-Aktionäre machen Weg frei für die Fusion mit Burkhalter

Die Fusion der beiden Haustechnikunternehmen Poenina und Burkhalter kommt voran. Die Aktionäre der Poenina Holding haben an der Generalversammlung (GV) am Montag dem Zusammenschluss zugestimmt. Nun müssen nur noch die Aktionäre der Burkhalter Holding AG dem Vorhaben an der ordentlichen GV vom (morgigen) 31. Mai 2022 Grünes Licht erteilen.