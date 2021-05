Poenina-Aktionäre stimmen allen Anträgen des Verwaltungsrats zu

Die Aktionäre des Gebäudetechnikunternehmens Poenina haben am Mittwoch an der Generalversammlung allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. Sie genehmigten unter anderem eine Dividende in Höhe von 2,00 Franken je Aktie, bestehend aus einer ordentlichen Dividende aus dem Bilanzgewinn von 1,00 Franken und 1,00 Franken aus den Kapitalreserven.