Polestar will E-Autos auch in Europa produzieren

Der Luxus-Elektroautobauer Polestar will künftig auch in Europa produzieren. "Unsere Idee ist ja nicht, ein Produkt made in China zu fertigen", sagte Polestar-Chef Thomas Ingenlath dem Magazin "Auto Motor und Sport Moove". Bisher stellt das Joint Venture von Volvo und seiner chinesischen Mutter Geely Fahrzeuge in China her. Der neue E-SUV von Polestar soll in einem Volvo-Werk im US-Staat South Carolina gebaut werden.