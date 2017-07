Die Polizei in Südkorea hat die Zentrale der Fluggesellschaft Korean Air (KAL) wegen des Verdachts durchsucht, dass Firmengelder veruntreut wurden. Die Durchsuchung stehe in Verbindung mit Informationen, dass Geld für die Renovierung des Privathauses von Firmenchef Cho Yang Ho abgezweigt worden sei, teilte die Polizeibehörde am Freitag mit. Um welche Summe es geht, blieb unklar. Auch wurden keine Verdächtigen genannt.