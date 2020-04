Polnische Lot will Personal trotz Coronakrise halten

Die polnische Fluglinie Lot will trotz der Coronakrise ihr gesamtes Flugpersonal weiter beschäftigen. Es werde aber neue Modalitäten bei den Gehaltszahlungen geben, sagte Pressesprecher Michal Czernicki der Nachrichtenagentur PAP am Mittwoch. So werde es ein Grundgehalt für alle Beschäftigten geben, auch wenn sie nicht im Einsatz seien. Darüber hinaus soll Flugpersonal, das beispielsweise Frachtflüge ausführt, einen zusätzlichen Stundensatz bekommen.