Die deutschen Polstermöbelhersteller profitieren vom Trend, das eigene Heim in Corona-Zeiten mit neuen Sesseln und Sofas auszustatten. Die starken Einbussen während der angeordneten Geschäftsschliessungen im Frühjahr habe die Branche inzwischen wettgemacht, teilte der Verband der Deutschen Polstermöbelindustrie (VdDP) am Freitag mit. Seitdem habe es einen Einrichtungsboom gegeben. In den ersten zehn Monaten des Jahres sei der Auftragseingang insgesamt 2,5 Prozent höher gewesen als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.