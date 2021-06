Zeitgleich nimmt sie Einsitz in die Geschäftsleitung, teilt das Pharmazulieferer am Freitag mit. Del Vecchio wird die Funktion am 1. September 2021 aufnehmen und auch als Generalsekretärin des Unternehmens fungieren. Sie habe bereits beim Börsengang eng mit dem Unternehmen zusammengearbeitet. Zuvor war sie für die Zürcher Anwaltskanzlei Niederer Kraft Frey AG tätig.

dm/ra

(AWP)