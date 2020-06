Polyphor-Aktionäre heissen alle Anträge des Verwaltungsrats gut

Die Aktionäre der Allschwiler Pharmafirma Polyphor haben an der Generalversammlung vom Donnerstag allen Anträgen des Verwaltungsrats zugestimmt. So wurde unter anderem auch der maximale Gesamtbetrag der Vergütungen für den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung für das Jahr 2020 gutgeheissen, wie das Unternehmen am Abend mitteilte.