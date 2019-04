Batur werde für die Leitung aller kommerziellen Aktivitäten verantwortlich sein, teilte die Gruppe am Dienstag mit. Im Fokus stehe dabei die Marktvorbereitung für das wichtigste Antibiotikum Murepavadin.

Batur war bei MSD zuletzt für die kommerzielle Entwicklung des Antibiotika-Portfolios in der Funktion des Global Brand Leader Antibiotika sowohl in der Schweiz als auch in den USA tätig.

mk/uh

(AWP)