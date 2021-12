Polyphor hat erstmals inhalierbares Murepavadin an Menschen verabreicht

Die Phase I Studie ist Teil des klinischen Entwicklungsprogramms zur Erforschung von inhalierbarem Murepavadin in der Behandlung von Infektionen bei Patienten mit Mukoviszidose, einschliesslich resistenter Bakterienstämme, wie der Mitteilung zu entnehmen ist. Es brauche für diese Patienten immer noch dringend neue Antibiotika-Optionen, wird Enbiotix-CEO Jeffrey Wager zitiert. Die Studie wird von der Europäischen Initiative für innovative Arzneimittel mitfinanziert.

Nach Abschluss des Kaufvertrags, mit dem Enbiotix alle Rechte an inhalierbarem Murepavadin erworben hat, werde Polyphor zunächst weiterhin die Phase-I-Studie im Namen von Enbiotix vorantreiben. Die Aktionäre des Allschwiler Biotechunternehmens hatten Ende Oktober dem Zusammenschluss mit dem US-Unternehmen zugestimmt. Nach der Fusion mit Enbiotix soll der Name in Spexis AG geändert werden.

tp/hr

(AWP)