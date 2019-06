Polyphor kommt mit Kandidat Balixafortide voran - Erste Patientin rekrutiert

In der Studie werde Balixafortide in Kombination mit Eribulin für die Behandlung von Patientinnen mit einer bestimmten Form von metastasierendem Brustkrebs behandelt. Die Kombination solle konkret in der Behandlung von HER2-negativem, lokal rezidivierendem oder metastasierendem Brustkrebs (MBK) eingesetzt werden, so Polyphor weiter,

Balixafortide ist den Angaben zufolge der am weitesten fortgeschrittene und einzige CXCR4-Antagonist in der Entwicklung, der sich in einer globalen Zulassungsstudie im Bereich Onkologie befindet. Er hoffe, dass die Ansprechrate der Proof-of-Concept-Studie in der nun laufenden FORTRESS-Studie reproduziert werden könne, wurde Polyphor-CEO Giacomo Di Nepi zitiert.

hr/ys

(AWP)