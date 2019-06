Polyphor präsentiert Wirksamkeitsdaten des Antibiotikums Murepavadin

Die Pharmafirma Polyphor hat neue Wirksamkeits- und Verträglichkeitsdaten für das Antibiotikum Murepavadin vorgelegt. Experimente in einer In-Vivo-Studie deuteten darauf hin, dass Murepavadin gut vertragen werde, wenn es auf dem Inhalationsweg verabreicht werde, teilte das Unternehmen am Freitag in einem Communiqué mit.