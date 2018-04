Polyphor schliesst Kooperation mit Wellcome Trust ab - erhält Meilenstein

Das Biopharmaunternehmen Polyphor hat seine Kooperation mit Wellcome Trust erfolgreich abgeschlossen. Gemeinsam haben die beiden Partner neuartige Antibiotika gegen multiresistente gramnegative Krankheitserreger entwickelt, wie das Unternehmen, das für das zweite Quartal 2018 den Gang an die Schweizer Börse SIX plant, am Freitag mitteilt. Der letzte Meilenstein sei vorzeitig erreicht worden und löse damit eine Auszahlung von 970'000 Franken aus.