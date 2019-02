Polyphor sichert sich Fördergelder von bis 5,6 Millionen Dollar

Wie Polyphor am Montag mitteilt, stellt CARB-X eine Anfangsfinanzierung von bis zu 2,6 Millionen Dollar zur Verfügung. Dazu kämen weitere bis zu 3,0 Millionen, wenn bestimmte Projektmeilensteine erreicht werden. Unterstützt werde der Wirkstoff bis zum Abschluss der klinischen Phase-I-Studie.

CARB-X ist den Angaben zufolge eine globale Partnerschaft der Boston University, die sich der Beschleunigung der antibakteriellen Forschung und Entwicklung in der frühen Entwicklungsphase widmet. Die Partnerschaft werde vom US Department of Health and Human Services Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) finanziert, hiess es.

ra/ys

(AWP)