Porsche-Betriebsratschef begrüsst angekündigten Börsengang

Porsche-Betriebsratschef Harald Buck hat den angekündigten Börsengang der Porsche AG begrüsst. "Weil er uns eine gewisse Eigenständigkeit zurückgibt", sagte Buck am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Der Börsengang könnte eine Aufbruchstimmung in der Belegschaft erzeugen. Es sei aber auch wichtig, weiter im VW -Konzernverbund zu bleiben, schliesslich bestünden gute Kontakte zu den Kollegen des Betriebsrats in Wolfsburg.