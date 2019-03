Porsche erweitert Leipziger Werk für Produktion des E-Macan

Porsche setzt mit seiner fünften Werkserweiterung in Leipzig voll auf Elektromobilität. Am Dienstag wurde der Grundstein für eine neue Karosseriefertigung gelegt. Dort soll in einigen Jahren die neue Generation des Macan vom Band rollen. Der kleine Geländewagen bekommt einen Elektroantrieb. Damit sei die Werkserweiterung ein Startschuss zur Elektromobilität, sagte Produktionsvorstand Albrecht Reimold am Dienstag in Leipzig. Mehr als 600 Millionen Euro würden investiert.