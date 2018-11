Porsche SE steigert Gewinn trotz Audi-Bussgelds deutlich

Quartalszahlen weist das Unternehmen nicht aus. Vor allem im dritten Quartal dürfte das Bussgeld bei Audi das Gewinnplus gebremst haben. Die positive Entwicklung bei Volkswagen konnte das allerdings mehr als ausgleichen. In den ersten drei Quartalen hatte der Autokonzern trotz aller Debatten um drohende Diesel-Fahrverbote, des Streits um Hardware-Nachrüstungen und der Probleme mit neuen Abgastests mehr verdient. Der Nettogewinn stieg um 24 Prozent auf knapp 9,4 Milliarden Euro. Die Porsche SE hält die Mehrheit an Volkswagen und verdient ihr Geld in der Hauptsache, wenn der Autobauer Gewinn macht.

Ebenso schlagen aber auch negative Entwicklungen wie etwa das Bussgeld der VW-Tochter Audi auf die Zahlen der Porsche SE durch. Die Staatsanwaltschaft München hatte Audi in der Dieselaffäre im Oktober eine Zahlung von 800 Millionen Euro aufgebrummt. Die Porsche SE hatte unter anderem deswegen bereits ihre Gewinnerwartungen für das Gesamtjahr deutlich zurückgenommen. Sie rechnet aber immer noch mit 2,5 bis 3,5 Milliarden Euro Gewinn in diesem Jahr. Zuvor lag die Spanne 900 Millionen Euro höher.

Ausgestanden ist damit die Unsicherheit rund um das Thema Diesel noch nicht. Derzeit stehen noch mehrere Gerichtsverfahren an. Anleger fühlten sich wegen der Manipulation von VW-Dieselfahrzeugen nicht rechtzeitig von der VW-Dachgesellschaft informiert. Zuletzt verurteilte das Landgericht Stuttgart die Porsche SE zu Schadenersatz in Höhe von fast 47 Millionen Euro./ang/DP/she

(AWP)