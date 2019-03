Porsche zahlt Mitarbeitern 9700 Euro Prämie

Die jüngsten Rekordwerte in der Bilanz zahlen sich auch für die Mitarbeiter des Autobauers Porsche aus. 9700 Euro bekommen sie in diesem Jahr als Sonderzahlung jeweils zusätzlich - 9000 Euro so und 700 als Beitrag zur Altersvorsorge, wie Porsche am Mittwoch mitteilte. Die Prämie wird an rund 25 000 Mitarbeiter der Porsche AG in Deutschland ausgezahlt.