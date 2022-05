Post-Chef blickt weiter optimistisch auf Geschäfte

Trotz Rückgängen im Paketgeschäft und schwer abschätzbarer Folgen des Ukraine-Krieges blickt der Chef der Deutschen Post DHL, Frank Appel, weiter optimistisch nach vorn. Man rechne damit, dass man in diesem Jahr wie schon 2021 ein operatives Ergebnis (Ebit) von etwa 8 Milliarden Euro machen werde, sagt der Konzernchef laut einer vorab veröffentlichten Rede, die er am Freitag auf der Hauptversammlung des Bonner Konzerns (10.00 Uhr) halten will. Im Jahr 2021 hatte die Post ein starkes Ergebnis eingefahren. "Unsere Prognose bleibt positiv, auch ausgehend von unserer neuen Flughöhe".