Post ernennt Roberto Cirillo zum neuen Konzernleiter

(Ausführliche Fassung) - Die Schweizer Post hat einen neuen Chef. Der Verwaltungsrat des Unternehmens hat Roberto Cirillo am 20. November zum CEO gewählt, wie die Post am Donnerstag mitteilte. Cirillo tritt per April 2019 die Nachfolge von Ulrich Hurni an, der die Leitung der Post im Juni 2018 interimistisch übernommen hatte.