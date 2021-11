Präsident des Bundesamts lehnt längere Laufzeiten für Atomkraftwerke ab

Der Präsident des Bundesamts für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE), Wolfram König, lehnt längere Laufzeiten für die noch verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland entschieden ab. "Die Debatte um etwaige Laufzeitverlängerungen von den letzten Atomkraftwerken in Deutschland hilft in keinerlei Richtung bei der notwendigen Transformation der Energieversorgung", sagte König der Deutschen Presse-Agentur.