Presse: Airbus will Marktplatz zur Absicherung von Ticketpreisen stoppen

Der europäische Flugzeugbauer Airbus muss wegen der Corona-Krise sparen und will daher die Pläne für einen Derivate-Marktplatz zur Absicherung gegen schwankende Ticketpreise aufgeben. Der Skytra genannte Handelsplatz für Futures und Optionsgeschäfte hätte bis zum Ende des Jahres an den Start gehen sollen, berichtet die "Financial Times" (FT) am Freitag und beruft sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen.