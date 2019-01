Der Dammbruch an einer Eisenerzmine in Brasilien könnte Insidern zufolge auch Europas grössten Versicherer Allianz treffen. Die Allianz-Tochter AGCS habe als Teil eines Konsortiums den brasilianischen Bergbaukonzern Vale gegen Haftpflichtschäden rückversichert, erfuhr die Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX am Dienstag aus Branchenkreisen. Umweltschäden seien aber nicht Teil des Vertrags. Zuvor hatte der "Versicherungsmonitor" über die Beteiligung der Münchner berichtet. Der Versicherer selbst wollte sich zu dem Fall nicht äussern.