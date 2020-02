Presse: Alstom kauft Bombardier Eisenbahnsparte ab - Sieben Milliarden Euro

Der französische Bahntechnikhersteller Alstom will einem Pressebericht zufolge das gesamte Eisenbahngeschäft des kanadischen Bombardier-Konzerns übernehmen. Der Preis liege bei sieben Milliarden Euro, berichtete das "Handelsblatt" am Mittwochabend unter Berufung auf Informationen aus Industriekreisen. Die Transaktion solle am Donnerstagmorgen bekanntgegeben werden.