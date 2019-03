Presse aus Frankreich bei Google-Innovationsförderung DNI vorne

Medien aus Frankreich werden beim "Digital News Innovation"-Fonds (DNI) von Google in diesem Jahr die höchsten Fördermittel erhalten. In der sechsten Förderrunde wurden knapp 6,5 Millionen Euro für 19 Projekte und zwei Prototypen bei französischen Verlagen und Medienhäusern ausgeschüttet, wie Google am Donnerstag in Berlin mitteilte.