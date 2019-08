Presse: BASF führt Verkaufsgespräche für Pigmentgeschäft mit Sun Chemical

Der Chemiekonzern BASF prüft Kreisen zufolge einen möglichen Verkauf seines Pigmentgeschäfts an die japanische Sun Chemical. BASF wolle mit zum Chemiekonzern Dic Corporationgen gehörenden Hersteller von Druckfarben und Pigmenten verhandeln, vor einem ohnehin geplanten Verkaufsprozess in grössere Runde später im Jahr, zitiert die Nachrichtenagentur Bloomberg mit der Sache vertraute Personen am Dienstag. Der Verkauf könne BASF rund eine Milliarde Euro einbringen. Die Gespräche würden zwar voranschreiten, sie könnten aber auch noch scheitern.