Presse: Bayer will Kosten sparen und Arbeitsplätze abbauen

(Ausführliche Fassung) - Der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer will laut einem Medienbericht Kosten einsparen und dafür auch Arbeitsplätze abbauen. Besonders betroffen sei die kriselnde Sparte Consumer Health, die verschreibungsfreie Medikamente wie Aspirin herstellt, berichtete das "Handelsblatt" am Dienstag mit Bezug auf Unternehmenskreise. Aber auch in der Pharmaforschung und in der mit Monsanto kombinierten Agrarsparte würden Jobs wegfallen. Konkrete Zahlen wurden in dem Bericht nicht genannt. Ein Sprecher wollte den Artikel auf Nachfrage nicht kommentieren.