Presse: Boeing will Montage des 787 Dreamliner nach South Carolina verlagern

Der kriselnde Flugzeugbauer Boeing will einem Pressebericht zufolge die Montage seines 787 Dreamliner nach South Carolina verlagern. Der Schritt solle noch in dieser Woche bekannt gegeben werden, schreibt das "Wall Street Journal" am Mittwoch unter Berufung auf eingeweihte Personen. Der Konzern hatte bereits im Juli erklärt, man suche nach Optionen, um der sinkenden Nachfrage nach dem Langstreckenjet zu begegnen. Ein Boeing-Sprecher wollte den Bericht nicht kommentieren.