Presse: Cevian begrüsst Rücktritt von Panalpina-Präsident Ulber

Es sei die logische Konsequenz davon, dass Panalpina seit Jahren eine ungenügende Performance zeige. "Nun aber muss der Verwaltungsrat die strategische Neuausrichtung ohne Peter Ulber sofort an die Hand nehmen", fordert der Schwede. In den sieben Monaten bis zu Generalversammlung stünden die Märkte und die Konkurrenten schliesslich nicht still.

Am Montagabend hatte Panalpina mitgeteilt, dass sich Ulber an der nächsten Generalversammlung vom 9. Mai 2019 nicht mehr der Wiederwahl stellen wird. Cevian hatte wiederholt den Rücktritt des Deutschen gefordert. Erst vor knapp einem Monat hatte Cevian an Ulber kein gutes Haar gelassen. "Es braucht einen neuen Chairman an der Spitze von Panalpina. Peter Ulber ist untragbar", hatte Förberg in einem Interview gesagt.

Ulber weigere sich seit Jahren, die notwendigen Massnahmen einzuleiten, um Panalpina wettbewerbsfähig aufzustellen. "Wir hatten lange viel Geduld. Die ist jetzt aufgebraucht", hatte der Cevian-Mitgründer gesagt. Nun fordert Förberg in dem Gespräch mit der "Finanz und Wirtschaft" offenbar indirekt den sofortigen Rücktritt Ulbers.

Ulber und Vizepräsident Beat Walti sitzen sowohl im Verwaltungsrat von Panalpina als auch im Stiftungsrat der Ernst Göhner Stiftung, die mit einem Anteil von 46 Prozent Hauptaktionär des Logistikkonzerns ist. Cevian hält gut 12 Prozent am Basler Logistikkonzern.

"Ihre dominierende Rolle schafft Interessenskonflikte", hatte Förberg erklärt: "Gesprächsangebote etwa von Mitbewerbern über einen möglichen Zusammenschluss und Kooperationen lehnen beide kategorisch ab." Dabei könnte mit einem Zusammenschluss viel Wert geschaffen werden.

Nach der Rücktrittsankündigung Ulbers legte die Panalpina-Aktie am Dienstagnachmittag um 5,1 Prozent zu.

jb/tt

(AWP)