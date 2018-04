Presse: Chinas Fahrdienst Didi Chuxing denkt über Börsengang nach

Nach einem ruinösen Wettbewerb hatte Didi 2016 die chinesische Tochter seines US-Rivalen Uber übernommen und gehört heute zu den grössten Fahrdienstanbietern in der Welt. Ausser in China ist Didi in Lateinamerika und anderen Teilen Asiens aktiv.

Das Pekinger Unternehmen spreche seit ein paar Wochen mit Bankern über die Möglichkeit eines Börsengangs in der zweiten Jahreshälfte, schrieb das "Wall Street Journal". Die Diskussionen seien in einer frühen Phase. Es sei noch unklar, ob es dieses Jahr so weit sei. Auch sei nicht entschieden, wo der Börsengang stattfinden soll.

Das 2012 gegründete Unternehmen hat nach eigenen Angaben 450 Millionen Nutzer und 30 Millionen Fahrten jeden Tag./lw/DP/stw

(AWP)