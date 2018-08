Presse: Chinesischer Autobauer Geely will Luxusmarke Lotus aufpäppeln

Der chinesische Autokonzern Geely prüft Medienberichten zufolge milliardenschwere Investitionen in seine britische Luxusmarke Lotus. Die Chinesen unter Führung des Milliardärs Li Shufu könnten mindestens 1,5 Milliarden Britische Pfund (1,7 Mrd Euro) ins Unternehmen stecken und damit Werke und Entwicklungszentren ausbauen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf eingeweihte Personen. Den 51-prozentigen Anteil am britischen Autobauer mit Sitz in Hethel bei Norwich könnte Geely ebenfalls aufstocken. Den Rest an den Briten besitzt bisher die malaysische Firma Etika Automotive.