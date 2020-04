Presse: Commerzbank diskutiert Schliessung jeder zweiten Filiale

Die Commerzbank arbeitet einem Pressebericht zufolge an einer drastischen Verkleinerung des Filialnetzes. Eine Fraktion in der Bank wolle die Zahl der Geschäftsstellen von 1000 auf 400 bis 500 halbieren, berichtete das "Manager Magazin" am Donnerstag in seiner Online-Ausgabe. Auslöser sei der zunehmende Druck vom Bund als Grossaktionär auf Vorstandschef Martin Zielke, eine überzeugende Strategie vorzulegen.