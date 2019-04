Presse: Commerzbank könnte schon am 9. April Fusions-Vorentscheidung treffen

Bei den Fusionsgesprächen zwischen der Deutschen Bank und der Commerzbank könnte einem Bericht zufolge schon in der kommenden Woche eine Vorentscheidung fallen. Der Commerzbank-Vorstand wolle in einer regulären Sitzung am kommenden Dienstag (9. April) über weitere Gespräche mit dem Konkurrenten entscheiden, berichtete die "Wirtschaftswoche" am Mittwoch unter Berufung auf Kreise aus der Bank und des Aufsichtsrats.