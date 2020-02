Presse: Credit Suisse friert Boni ein trotz Gewinnanstieg

Der Verwaltungsrat versuche einen starken Gewinnanstieg und einen fallenden Aktienkurs in den vergangenen Jahren auszubalancieren, so die Zeitung weiter. Besonders betroffen seien die Mitarbeiter im Beratungsgeschäft der Investmentbank ("advisory and capital markets").

Die CS hatte erst im November den Chef der Einheit "Investment Banking and Capital Markets" (IBCM) ausgetauscht. Damit reagierte die Bank auf eine durchwachsene Bilanz der Sparte, die bei Firmenübernahmen und -verkäufen berät und Unternehmen unterstützt, Fremdkapital aufzunehmen oder neue Aktien zu platzieren.

Die Credit Suisse wollte den Bericht der FT nicht kommentieren.

ys/tt

(AWP)