Presse: Credit Suisse liess Iqbal Khan von Detektiven verfolgen

Die Grossbank Credit Suisse hat den zur UBS übergelaufenen Top-Manager Iqbal Khan Medienberichten zufolge beschatten lassen. Am vergangenen Dienstag seien Khan und seine Frau im Auto in der Zürcher Innenstadt von drei Männern in einem anderen Wagen verfolgt worden, berichten "Sonntagszeitung" und "Sonntagsblick".