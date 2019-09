Presse: CS könnte Topmitarbeiter wegen Khan-Affäre verlieren

Der Streit zwischen dem Credit-Suisse-Chef Tidjane Thiam und dem ehemaligen Topmanager Iqbal Khan ist weiterhin eines der Hauptthemen in den Medien. Wie etwa die "Sonntagszeitung" (SoZ) und "Le Matin Dimanche" schrieben, beschleunigen sich die Personalabgänge bei der CS wegen des Skandals. Eine Entscheidung des CS-Verwaltungsrates über mögliche Konsequenzen in dieser Affäre dürfte laut "NZZ am Sonntag" (NZZaS) in der kommenden Woche fallen.