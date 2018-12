Presse: Daimler lotet höhere Beteiligung an chinesischem Joint Venture aus

Der Autobauer Daimler lotet Kreisen zufolge wie Rivale BMW eine höhere Beteiligung an seinem chinesischen Gemeinschaftsunternehmen aus. Die Stuttgarter hätten die Idee vorgebracht, den Anteil an dem Produktions-Joint-Venture mit dem chinesischen Partner BAIC von 49 Prozent auf mindestens 65 Prozent zu erhöhen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Diskussionen befänden sich in einem frühen Stadium und könnten auch scheitern. Bei Daimler war zunächst niemand für eine Stellungnahme zu erreichen, gegenüber Bloomberg wollte das Unternehmen die Informationen aber nicht kommentieren.