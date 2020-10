Daimler und BMW haben ihre mobilen Angebote im vergangenen Jahr in das Gemeinschaftsunternehmen "Your Now" eingebracht, welches fünf Segmente umfasst - unter anderem die Park-App. Die Angebote, mit denen Kunden etwa Taxis, private Fahrer mit Mietwagen oder E-Scooter bestellen können, hat weiteren Kreisen aus dem vergangenen Monat zufolge bereits das Interesse von Uber geweckt. Daimler und BMW wollten die Informationen Bloomberg gegenüber nicht kommentieren./nas/he

(AWP)