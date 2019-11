Presse: Deutsche Börse erwägt ebenfalls Kaufangebot für spanische BME

Die Schweizer Börsenbetreiberin SIX hatte am Montag eine Offerte von 2,8 Milliarden Euro für die Bolsas y Mercados Espanoles (BME) vorgelegt. Diese steht aber gleichzeitig in Gesprächen mit der "Mehrländerbörse" Euronext. Ein Sprecher der Deutschen Börse wollte sich zu den Gerüchten nicht äussern.

In Europa wird der Markt von der London Stock Exchange und Euronext dominiert. Käme die SIX mit dem grössten Deal in der Firmengeschichte zum Zug, würde sie die Deutsche Börse als Nummer drei in Europa verdrängen.

kro/knd/mis/ra/tt

(AWP)