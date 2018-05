Presse: Deutsche Börse will rund 300 Stellen streichen

Konzerninsider gehen laut "Handelsblatt" davon aus, dass Stellen vor allem an den zwei wichtigsten Standorten Deutschland und Luxemburg wegfallen werden. Anschliessend könnten einige Arbeiten in Niedriglohnländer wie Tschechien und Irland verschoben werden. Ende 2017 beschäftigte die Deutsche Börse 5640 Mitarbeiter. Rund 2500 davon arbeiteten in der Bundesrepublik, gut 1000 in Luxemburg.

Weimer hatte vergangene Woche angekündigt, die jährlichen Kosten bis Ende 2020 um 100 Millionen Euro zu senken. Dafür will er einmalig 200 Millionen Euro in die Hand nehmen. Ein grosser Teil davon soll dem Bericht zufolge zufolge für Abfindungen und Vorruhestandvereinbarungen genutzt werden. Da die Deutsche Börse an anderen Stellen Personal aufbauen will, soll es in drei Jahren unter dem Strich jedoch mehr Beschäftigte geben. Die Deutsche Börse wolle unter anderem weniger für externe Dienstleister ausgeben und diese Aufgaben stattdessen von eigenen Mitarbeitern erledigen lassen, schrieb das "Handelsblatt" unter Berufung auf Finanzkreise./stw/he

(AWP)